İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Özellikle D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bu durum nedeniyle birçok vatandaş evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İzlenen durum

Akşam saatlerindeki yoğunluk, karayollarında ve toplu taşıma alternatiflerinde hissedilir bir artışa işaret etti. Sürücüler ve yol kullanıcıları için trafik akışında aksamalar gözlendi.

