Yazar Ahmet Turan Alkan Bursa’da toprağa verildi

72 yaşındaki yazar Ahmet Turan Alkan, Fatih Sultan Mehmet Camii’ndeki cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı’na defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:01
Cenaze töreni ve defin

72 yaşında hayatını kaybeden yazar Ahmet Turan Alkan için Bursa’da öğle vakti Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Alkan’ın cenazesi Fethiye Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra Beşir Ayvazoğlu, Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç da katıldı.

Sağlık durumu ve tutukluluk geçmişi

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Ahmet Turan Alkan’ın, vefatından önce yaklaşık 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Alkan, Silivri Cezaevi’nde 22 ay tutuklu kaldı ve 6 Temmuz 2018 tarihinde tahliye edilmişti.

İtiraf, özür ve 2021 açıklamaları

Alkan, FETÖ’ye ilişkin bakış açısını ele alan yazıları ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2021 yılında yazdığı yazıda, "FETÖ’nün bir terör örgütü olduğuna ancak 15 Temmuz darbesinden sonra görebildim, Erdoğan ve Bahçeli’den helallik diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 15 Temmuz sonrası tutuklanmasının ardından kendi sitesinde yayımladığı yazıda ise şu ifadeler yer almıştı:

"Ve asıl mesele, asıl dramatik viraj. Ülkeyi ve toplumsal huzuru altüst eden fitne-fücur fırıldakları esnasında gazete yöneticilerinin birer ikişer yurtdışına ’tüymeleri’ beni uyarmalıydı. İtiraf ederim ki uyanamadım. Gazete sayfalarında gayet demokrat ve liberal görünenlerin meğer gizli ajandaları, kağıt üzerindeki iş arkadaşlarımın meğer sahte yüzleri de varmış. Saflığın bu derecesi elbet karşılıksız bırakılamazdı ve bunun cezasını çok ağır ödedim, ödüyorum."

Ayrıca Alkan, "Yazıyla uğraşanlar bilir; şehvet-i kelam diye bir budalalık türü vardır. Bir de ’nükte yapma hırsı’. Yazarlık hayatımda bu iki benlik girdabına kapıldığım zamanlar, bu ’şevkle’ incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki bunlar meyanında Reisicumhurumuz ve Sayın Devlet Bahçeli de var maalesef. Bunlar bir yazar için zihinde iyi tadlar bırakan şeyler değil; şimdi hatırladıkça hicab ediyor, kendilerinden helallik diliyorum" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve okurlarından helallik istemişti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

