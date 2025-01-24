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Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos: Moda'ya Duyulan Özlem ve Kültürel Değişim

Yorgo İstefanopulos, Kadıköy Moda'daki çocukluğuna özlem duyuyor. İstanbul'daki Rum neslinin geleceği hakkında endişelerini paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:03
Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos: Moda'ya Duyulan Özlem ve Kültürel Değişim

İstanbul'un Rum Yüzlerinden Biri: Yorgo İstefanopulos

Aileleri 1870'ten beri Kadıköy'ün Moda semtinde yaşayan Yorgo İstefanopulos, İstanbul'un yerleşik Rum topluluğunun önemli bir temsilcisi. 1944 doğumlu olan Prof. Dr. İstefanopulos, geçmişte vatanı olan topraklarda hizmet etmenin mutluluğunu paylaşıyor.

Moda'nın Değişimi ve Birlikte Yaşama Kültürü

Prof. Dr. İstefanopulos, büyüdüğü Kadıköy'ün geçmişine dair anılarını paylaşarak, mahalledeki çok kültürlü yapıyı anlattı. "O mahallede kimsenin kökeni ne, menşei ne sormaz bilmezdik" diyerek, Rum, Türk ve Ermeni komşuları ile olan dostluğuna vurgu yaptı. İstefanopulos, "Türkçem ana dilim gibiydi" ifadesiyle, ayrımcılık yaşamadığını belirtti.

Kadıköy'ün Kalabalıklaşması ve Kültürel Kaybın Tehdidi

İstefanopulos, Kadıköy'ün son yıllarda nasıl kalabalıklaştığını ve değiştiğini anlattı: "Eskiden herkes birbirini tanıyordu, şimdi dışarıda herkes birbirine yabancı. Kadıköy'ün ruhuna zarar veriyor bu durumda" dedi.

İstanbul'daki Rum Toplumunun Geleceği

Gittikçe azalan Rum nüfusunu gündeme getiren İstefanopulos, 1950'li yıllarda İstanbul'daki Rumların sayısının 110 bin civarındayken, bugün bunun sadece 1500’e düştüğünü belirtti. "Bu kültürel mozaik kaybolma tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

Vatan Sevgisi ve Akademik Kariyer

55 yıldır akademik hayatın içinde olan İstefanopulos, ABD'de geçirdiği zamanı vatanına hizmet için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Yabancı görünümüne dair gelen sorularla karşılaştığını belirterek, "Burası benim vatanım; terk etmeyi hiç düşünmedim" dedi.

Yıldız Gibi Yanımda Olacaksınız

Yorgo İstefanopulos, İstanbul'u terk etmeyi düşünmediğini, burada kök saldığını ve kendi kültürlerini yaşatmaya devam edeceğini vurguladı. "Dünyadaki vaktimiz ne zaman dolar, Allah ne zaman terk et derse ancak o zaman terk edeceğim" diyerek, vatan sevgisini dile getirdi.

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