Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti — Belgesel yönetmeni ve akademisyen

Prof. Dr. Zaur Mükerrem, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi ve belgesel yönetmeni, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Taziye mesajları

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yayımladığı taziye mesajında şunları ifade etti: "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız."

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise, Prof. Dr. Mükerrem'in fakülteye katkılarını vurgulayarak şöyle dedi: "Sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Dr. Zaur Mükerrem'i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız."

Anma ve cenaze

Üniversitenin açıklamasına göre 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde anma töreni yapılacak; törenin ardından cenaze namazı Anadolu Üniversitesi Camii'nde kılınacak.

Kariyer ve yaşam

Azerbaycan'ın Bakü kentinde 1938'de doğan Prof. Dr. Zaur Mükerrem, Azerbaycan Film-Anılar Belgesel Film Stüdyosu Genel Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanlığı yaptı ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdi.