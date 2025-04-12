Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Promosyon Yarışında Yeni Rekor

Emekli ve kamu çalışanlarının dikkatle takip ettiği promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler gündemi sarsıyor. Bankaların rekabetiyle birlikte sunulan yüksek ödeme tutarları, kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Son olarak, Ankara Valiliği'nin 105 bin lira tutarında yapacağı promosyon ödemesi, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, bu hafta TBMM'den gelen haber, süreci bambaşka bir boyuta taşıdı.

TBMM Personeline 138 Bin TL Promosyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), maaş promosyonu alanında imzaladığı yeni sözleşme ile üst sıralara yerleşti. Daha önce ön plana çıkan Ankara Valiliği’nin 105 bin TL'lik promosyonu, TBMM’nin gerçekleştirdiği anlaşma ile geride kaldı. TBMM personeli, tek seferde tam 138 bin TL tutarındaki promosyon ödemesini alacak.

Anlaşmanın Detayları

Bu tarihi promosyon anlaşması, üç yıllık bir süreyi kapsarken, ödemelerin tek seferde hesaplara aktarılacağı belirtiliyor. Ankara Valiliği’nin 105 bin TL’lik anlaşması geniş yankı bulmuşken, TBMM’nin 138 bin TL'lik yeni anlaşması, bu rekoru adeta tozlu raflara kaldırıyor.

Kamu Çalışanları İçin Yeni Beklentiler

TBMM’nin bu önemli promosyon anlaşması, diğer kamu kurumlarında çalışan milyonlarca personel için de büyük bir umut kaynağı oldu. Kendi kurumlarının da benzer veya daha yüksek tutartılarla anlaşmalar yapma beklentileri, kamu çalışanları arasında dile getiriliyor. Gözler şimdi, diğer kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi.