Prostat Büyümesi Her Zaman Ameliyat Gerektirmez

Opr. Dr. Çağlar Yıldırım: İyi huylu prostat büyümesi yaşla birlikte doğal olup her zaman ameliyat gerektirmez; yaşam tarzı, ilaç ve lazer tedavileri seçenekleri vardır.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:43
Liv Hospital Samsun Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Çağlar Yıldırım, prostatın tüm erkeklerde mesane çıkışında yer alan ve bazı salgı görevleri bulunan bir organ olduğunu hatırlatıyor. Opr. Dr. Yıldırım, iyi huylu prostat büyümesinin tek başına hastalık olmayıp yaşlanmayla ortaya çıkan doğal bir değişiklik olduğunu belirtiyor.

Ne zaman prostat büyümesi olarak değerlendirilir?

Opr. Dr. Yıldırım’a göre prostat dokusu ortalama 20 gram civarındadır; ilerleyen yaşla birlikte 25–30 gramın üzerine çıktığında prostat büyümesi olarak tanımlanır. Ancak her büyüme hastalık anlamına gelmez.

Belirti ve tedavi gerekliliği

Prostatın içinden geçen idrar kanalına baskı başladığında şikâyetler ortaya çıkar. Opr. Dr. Yıldırım, "Büyüme idrar akımını bozacak seviyeye ulaşırsa hastalık belirtileri başlar ve bu aşamada tedavi gerekliliğini değerlendiririz" diyor. İyi huylu prostat büyümesi neredeyse tüm erkeklerde görülebilir; erkeklerin yaklaşık yarısında tedavi ihtiyacı gelişirken, yaklaşık yüzde 15’inde cerrahi gerekebiliyor.

Tedavi her zaman ameliyat demek değil

Tedavide ilk basamak olarak yaşam tarzı düzenlemeleri öne çıkıyor. Opr. Dr. Yıldırım, "Sıvı alımının dengelenmesi, beslenme düzenlenmesi ve kabızlık varsa bunun giderilmesi tedavinin temelini oluşturur" ifadelerini kullanıyor. Bu adımların ardından ilaç tedavileri devreye giriyor; prostat dokusunu gevşeten, idrar kanalını rahatlatan ilaçlar, hacim küçültücü tedaviler ve bazı bitkisel içerikler uygulanabiliyor. Dolayısıyla "Her prostat büyümesi tedavi gerektirmez, tedavi gerektiğinde de her zaman cerrahiye başvurulmaz" sözleriyle tedavi yaklaşımlarının öncelikle konservatif olduğunu vurguluyor.

Cerrahi kararı hangi kriterlere göre verilir?

Cerrahiye karar verirken net kriterlerin bulunduğunu belirten Opr. Dr. Yıldırım, mesanenin kasılma gücü ve idrar kanalının durumunun da ameliyat öncesi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bazı hastalarda mesane ve idrar kanalını kamera ile inceleyerek mekanik tıkanıklık netleştiriliyor. Ayrıca tedaviye direnç, tekrarlayan enfeksiyonlar, kanama, idrar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği veya mesane taşı gibi durumlar cerrahiye yönlendiren faktörler arasında yer alıyor.

Lazer ve diğer cerrahi yöntemler

Günümüzde iyi huylu prostat büyümesinde en güncel cerrahi yöntemlerin lazer ameliyatları olduğunu söyleyen Opr. Dr. Yıldırım, kullanılan lazer tipine göre HOLEP, THULEP veya BIPOLEP adlarını alan uygulamaların tercih edildiğini belirtiyor. Bu yöntemlerde prostatı "portakal gibi düşünürsek kabuğu bırakıp iç dokuyu tamamen çıkarıyoruz" diye aktarıyor. Bazı hastalarda su buharı yöntemi olan REZUM, çok büyük prostatlarda ise açık prostatektominin tercih edilebildiği belirtiliyor.

HOLEP ve THULEP: Kapalı cerrahide yükselen standart

Opr. Dr. Çağlar Yıldırım, HOLEP ve THULEP ameliyatlarının kapalı cerrahide altın standart olma yolunda ilerlediğini vurguluyor. Bu yöntemlerin endoskopik olarak idrar kanalından gerçekleştirildiğini, kanamanın daha az olduğunu, daha fazla doku çıkarıldığı için yeniden ameliyat ihtiyacının düşük olduğunu belirtiyor. Ayrıca hastanede kalış ve sondalı sürelerin kısalması, lazer enerjisinin çevre dokulara zarar vermemesi nedeniyle sinir hasarının neredeyse görülmemesi ve sertleşme fonksiyonlarının korunması gibi avantajlar öne çıkıyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanan bazı hastalarda ilaçları kesmeden dahi ameliyat yapılabildiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, Opr. Dr. Çağlar Yıldırım, iyi huylu prostat büyümesinin çoğu vakada yaşa bağlı doğal bir değişiklik olduğunu; yaşam tarzı düzenlemeleri, ilaç ve ileri teknoloji lazer yöntemleriyle çoğu hastanın cerrahi olmadan yönetilebildiğini hatırlatıyor.

OPR. DR. ÇAĞLAR YILDIRIM

OPR. DR. ÇAĞLAR YILDIRIM

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

