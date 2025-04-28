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Proteo'nun Adıyla Kurulan Rehabilitasyon Merkezi, Hayvanlara Şifa Dağıtıyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden Proteo'nun adı, hayvanlara umut ışığı olan bir rehabilitasyon merkezine verildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:42
Proteo'nun Adıyla Kurulan Rehabilitasyon Merkezi, Hayvanlara Şifa Dağıtıyor

Proteo'nun Mirası: Hayvanlara Umut ve Şifa

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo'nun ismi, hayvanlara şifa dağıtan bir rehabilitasyon merkezinde yaşatılıyor. Başiskele'deki Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlar için önemli bir hizmet sunarak binlerce canlının tedavi edilmesine ve yeni yuvalara kavuşmasına yardımcı oldu.

Hayvanlara Şifa ve Yeni Bir Başlangıç

Merkezde, çoğunluğunu sahipsiz kedi ve köpeklerin oluşturduğu 3 binden fazla hayvan tedavi edildi. Ayrıca, 3 binin üzerinde kısırlaştırma gerçekleştirildi ve yaklaşık 400 köpek sıcak yuvalara sahiplendirildi.

Başiskele Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin gelişmiş teşhis tekniklerine sahip olduğunu belirterek, "Röntgen, ultrason ve kan analizleri yapabiliyoruz; ameliyat ekiplerimiz de mevcut," dedi. İki yıllık süreçte merkezde uygulanan %strong>3 binden fazla tedavi ile hayvanların sağlıkları hızla iyileşiyor.

Yeni Projeler ve Hayvan Sahiplenme Çalışmaları

Karabıyık, yeni düzenlemeler nedeniyle sahipsiz hayvanları tedavi ettikten sonra sokağa bırakmadıklarını ve sahiplendirilene kadar bakım üstlendiklerini ifade etti. Merkezin kapasitesinin 120 köpek ve 60 kedi üzerine kurulu olduğunu belirten Karabıyık, komşu arazide sahipsiz hayvanlar için doğa parkı projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Karabıyık, "Şu anda 500 köpeklik bakımevi projesinin eklentisi için çalışmalara başladık. Sürekli olarak hayvanları sahiplendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz," dedi. Merkez, Proteo'nun anısını yaşatırken, sahipsiz hayvanlar için umut verici bir destek sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde canları kurtarırken ölen Meksika arama...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde canları kurtarırken ölen Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'nun isminin verildiği rehabilitasyon merkezinde, binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde canları kurtarırken ölen Meksika arama...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde canları kurtarırken ölen Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'nun isminin verildiği rehabilitasyon merkezinde, binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi.

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