Psikolog Anıl Özcan: Akran Zorbalığına Karşı Toplumsal İş Birliği Şart

Psikolog Anıl Özcan, akran zorbalığının kalıcı etkilerine dikkat çekerek toplum, aile ve okulların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:38
Akran zorbalığının yalnızca çocuklar arasındaki basit bir anlaşmazlık olmadığını, kalıcı psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabildiğini belirten Psikolog Anıl Özcan, bu sorunun okul sınırlarının ötesinde; toplumun tüm paydaşlarını ilgilendirdiğini söyledi.

Zorbalığın tanımı ve artan vakalar

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Psikolog Anıl Özcan, akran zorbalığını bir çocuğun kendisinden fiziksel veya sosyal olarak daha güçsüz gördüğü bir akranına kasıtlı, sürekli zarar verme, tehdit etme ya da dışlama davranışları olarak tanımladı. Özcan, son yıllarda özellikle okullarda vakaların arttığına dikkat çekti ve bunun çocukların kendi aralarında çözeceği bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Zorbalık yaşa göre nasıl değişiyor

"Zorbalık yaş grubuna göre farklı şekillerde görülüyor" başlığı altında Özcan, erken çocukluk döneminde (3-6 yaş) zorbalığın daha çok fiziksel davranışlarla (itme, vurma) ortaya çıktığını; sosyal becerileri gelişmemiş çocuklarda bunun güven kaybına yol açabileceğini söyledi.

Ortaokul dönemi (12–15 yaş) ise zorbalığın daha karmaşık hale geldiği ve sosyal medyanın etkisiyle siber zorbalığın sıklaştığı bir süreç olarak tanımlandı. Özcan, bu dönemde anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon, düşük özsaygı, ilişkilerde bozulmalar ve hatta intihar düşüncelerine varan uzun vadeli etkiler görülebileceğini belirtti.

Aile ve okulun belirleyici rolü

Psk. Özcan, aile içi iletişimin çocuk davranışlarını şekillendirdiğini ifade etti: evde kullanılan iletişim dili, yetişkinlerin problem çözme biçimi çocuklar tarafından taklit ediliyor. Bağırma, cezalandırıcı tutum veya aşırı serbestlik gibi yaklaşımların dışa yansıyan davranışları belirlediğini söyledi.

Okul ortamları da önem taşıyor; kalabalık sınıflar, öğretmenlerin bireysel ilgiyi sağlayamaması ve disiplin kurallarının belirsizliği zorbalığı artırıyor. Özcan ayrıca çocukların sosyal medya nedeniyle okul dışında da baskı altında kalabildiğine dikkat çekti.

Öneriler: Erken fark etme ve iş birliği

Akran zorbalığının psikolojik, sosyal ve akademik açıdan kalıcı etkileri olabileceğini hatırlatan Özcan, ailelere şu önerilerde bulundu: "Çocuklarınızla düzenli ve açık iletişim kurun. Onları yargılamadan dinleyin. Empati gelişimini destekleyin. Sosyal medya kullanımını yakından takip edin."

Okullar içinse Psk. Özcan, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesini, öğretmenlere zorbalık farkındalık eğitimleri verilmesini ve net okul kuralları oluşturulmasını önerdi. Özcan, "Akran zorbalığı sadece okul sınırları içinde yaşanan bir problem değildir. Toplumu ilgilendiren, birçok aktörün birlikte çözüm geliştirmesi gereken bir konudur. Sorunu erken fark etmek ve birlikte doğru adımlar atmak, çocuklarımızı korumanın en etkili yoludur" sözleriyle çağrısını yineledi.

