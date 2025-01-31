PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hakan Gülten, Anadolu Ajansı'nda

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği geleneksel 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın her yıl başarılı fotoğrafları seçerek kamuoyuna tanıttığı önemli bir organizasyon olarak öne çıkmaktadır.

Oylama Süreci ve Katılım

Gülten, oylama sürecinde yer alarak #YılınKareleri hashtagsiyle paylaşılan fotoğrafların değerlendirildiği bu platformda, seçimin önemine dikkat çekti. Oylamaya kaç kişinin katıldığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında detaylı bilgiler de takip ediliyor.

Bu yılki oylamanın, hem fotoğraf sanatı hem de haberleşme açısından önem taşıdığı ifade ediliyor. Anadolu Ajansı, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları halkın oyuna sunarak, sanatçılara ve habercilere destek sağlamayı hedefliyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in katılımı, etkinliğin prestijini artırırken, aynı zamanda kurumlar arası iş birliğinin önemini de vurguluyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gülten, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gülten, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.