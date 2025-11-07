PTT Minibüsleri Manavgat'ta Engellilerin Kaldırımını Kapattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde PTT minibüsleri, kaldırımı ve sarı renk ile işaretlenip engellilere ayrılan bölümü kapatarak geçişe engel oldu. Olay, Bu sabah saatlerinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Her gün aynı güzergahtan geçen ve kaldırımı kullanan engelli vatandaş, PTT Manavgat şubesi önündeki minibüsler sebebiyle ilerleyemedi. Durumu fark eden bir PTT görevlisi, engelli vatandaşa yolun karşısına geçip oradan devam etmesini söyledi; bu yönlendirme vatandaşların tepkisini çekti.

"Ben engelliyim karşıya nasıl geçerim onlar gibi benim de resmi dairelerde işim var ve yetişmem gerekiyor Bu duruma çözüm bulunsun" diye konuştu.

Tepkiler ve Sonuç

Engelli vatandaşın ve kaldırımdaki diğer vatandaşların tepkisi üzerine araç yarım metre geri çekilerek kaldırımın bir bölümünün açılmasını sağladı. Böylelikle engelli vatandaş ve diğer yurttaşlar kaldırımda yollarına devam ettiler.

