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PTT'nin 184. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

PTT'nin 184. yılı, Sakarya ve çevresindeki illerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Posta hizmetlerinin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:30
PTT'nin 184. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

PTT'nin 184. Kuruluş Yılı Kutlamaları

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te, Türkiye'nin köklü posta teşkilatı PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü için çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Sakarya'daki Etkinlikler

Sakarya'daki kutlamalar, Adapazarı PTT Şubesi'nde gerçekleştirildi. 184. müşteri olarak kayıtlara geçen İlker Emanet, Sakarya PTT Başmüdürü Avni Oruçlu tarafından özel bir pul koleksiyonu ile ödüllendirildi. Oruçlu, "184 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz hizmetlerin devam edeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de Sürpriz Hediyeler

Kocaeli İzmit PTT Şubesi'nde düzenlenen kutlama sırasında, 184. müşteri olan Havva Nihal Ökte'ye bir koleksiyon albümü hediye edildi. Kocaeli PTT Başmüdürü Necati Yoldaş, pulların kültürel semboller taşıdığını vurgulayarak, "Bu albüm, aynı zamanda bir hatıra olacak." dedi.

Bolu'da Mutluluk Anları

Bolu'da, PTT'nin hizmetlerinden yararlanan 184. müşteri Melike Koyunoğlu Çelik'e hediyeler verildi. Çelik, "Hızlı ve güler yüzlü hizmet alıyorum. Bu yüzden PTT'yi her zaman tercih ediyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Karabük ve Düzce'de Kutlamalar

Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, etkinlikte, PTT'nin tarihine değinerek 184. müşteri Emre Altunkaya'ya pul albümü hediye etti. Düzce'de ise Ferhat Yılmaz, 184. müşterisi olarak albüm alarak PTT'nin önemine dikkat çekti.

PTT, Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götüren köklü bir kurum olarak, bu özel yıl dönümünde tüm müşterilerine teşekkür etti ve bu bağlamda çalışanlarıyla birlikte nice yıllar geçirmeyi temenni etti.

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