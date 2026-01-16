Pursaklar'da Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Başladı

Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:11
Pursaklar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda start aldı. Organizasyon, ilçede sporseverlerin ve spor camiasının yoğun ilgisini çekti.

Açılış Töreni ve Protokol

Şampiyonanın açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, sporun birleştirici gücünü ve toplumun her kesiminden katılımı ön plana çıkaran bir atmosferde geçti.

Başkan Ertuğrul Çetin açılış konuşmasında, "Bugün burada, azmin, kararlılığın ve spor ahlakının en güzel örneklerine tanıklık ediyoruz" diyerek bedensel engelli sporcuların mücadelesinin herkese ilham verdiğini vurguladı. Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak engelli bireylerin spora katılımını desteklemekten gurur duyduklarını ifade etti ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporculara başarı dileklerini iletti.

Rekabet, Fair-play ve Hedefler

Şampiyona süresince fair-play ruhu ve centilmence rekabet ön planda tutuluyor. Tribünleri dolduran sporseverler, sporcuların sergilediği üstün performansları yakından takip ediyor.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek. Etkinliğin, Türk sporuna ve bedensel engelli bireylerin spora katılımına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

