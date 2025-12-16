DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Pursaklar'da Yerli Malı Haftası'nda Togg Tanıtıldı

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulu öğrencilerine Yerli Malı Haftası kapsamında Togg'u tanıtarak yerli üretimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:44
Pursaklar'da Yerli Malı Haftası'nda Togg Tanıtıldı

Pursaklar'da Yerli Malı Haftası'nda Togg Tanıtıldı

Nezaket Okulu öğrencileri yerli otomobili yakından tanıdı

Pursaklar Belediyesi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Nezaket Okulu'nun öğrencilerine Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tanıttı.

Minik öğrenciler aracı yakından inceleyerek yerli üretimin önemini vurgulayan etkinlikte, Togg hakkında bilgi edindi.

Yerli Malı Haftası'nda Togg ile buluşan öğrencilerin yerli ve milli üretimi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtmak ve yerli üretimin gücünü anlatmak açısından çok anlamlı bir haftadır. Yerli ve milli aracımız Togg’u yakından inceleyen evlatlarımız, yarının mühendisleri, tasarımcıları ve üreticileri olacak. Kendi markalarımıza sahip çıkmayı küçük yaşlarda öğrenen bir nesil, ülkemizin geleceğini daha güçlü kılacaktır. Bizler de yerli üretimi desteklemeye, bu bilinci her yaştan vatandaşımıza aşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Aracı inceleyen öğrenciler, Togg'un özellikleri ve yerli üretimin önemi hakkında bilgiler aldı.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NEZAKET OKULU'NUN ÖĞRENCİLERİNE, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE...

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NEZAKET OKULU'NUN ÖĞRENCİLERİNE, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG TANITILDI

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NEZAKET OKULU'NUN ÖĞRENCİLERİNE, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE...

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi
7
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi