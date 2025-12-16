Pursaklar'da Yerli Malı Haftası'nda Togg Tanıtıldı

Nezaket Okulu öğrencileri yerli otomobili yakından tanıdı

Pursaklar Belediyesi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Nezaket Okulu'nun öğrencilerine Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tanıttı.

Minik öğrenciler aracı yakından inceleyerek yerli üretimin önemini vurgulayan etkinlikte, Togg hakkında bilgi edindi.

Yerli Malı Haftası'nda Togg ile buluşan öğrencilerin yerli ve milli üretimi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtmak ve yerli üretimin gücünü anlatmak açısından çok anlamlı bir haftadır. Yerli ve milli aracımız Togg’u yakından inceleyen evlatlarımız, yarının mühendisleri, tasarımcıları ve üreticileri olacak. Kendi markalarımıza sahip çıkmayı küçük yaşlarda öğrenen bir nesil, ülkemizin geleceğini daha güçlü kılacaktır. Bizler de yerli üretimi desteklemeye, bu bilinci her yaştan vatandaşımıza aşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Aracı inceleyen öğrenciler, Togg'un özellikleri ve yerli üretimin önemi hakkında bilgiler aldı.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NEZAKET OKULU'NUN ÖĞRENCİLERİNE, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG TANITILDI