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Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Vladimir Putin, KazanForum 2025'in ülkeler arası dostluğu derinleştirip işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:35
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Putin'den KazanForum İçin Teşvik Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" etkinliği için önemli bir mesaj gönderdi. Forumun, ülkeler ve halklar arasında sağlam bağlar kurarak dostluğu derinleştireceğine ve işbirliğini artıracağına inandığını vurguladı.

Kazan'dan Güçlü Bir Mesaj

Russya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen forum, uluslararası ilişkilerde önemli bir platform olmayı hedefliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Putin, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, işbirliğini pekiştirecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA)...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: Stratejik Vizyon Grubu" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiği tebrik mesajı Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin tarafından okundu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA)...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: Stratejik Vizyon Grubu" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiği tebrik mesajı Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin tarafından okundu.

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