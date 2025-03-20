Putin'den Suriye'ye Destek Mesajı: Egemenlik Vurgusu

Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya gönderdiği mesajda, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekledi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:09
Putin'den Suriye'ye Destek Mesajı: Egemenlik Vurgusu

Putin'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Destek Mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek mesajı gönderdiğini duyurdu.

Moskova'daki Açıklamalar

Başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Peskov, Putin'in Şara'ya ilettiği mesajının detaylarını aktardı. Peskov'un açıklamasına göre, mesajda Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla öncelikle ülke içindeki durumun hızla istikrara kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Rusya'nın İşbirliği Vurgusu

Peskov ayrıca, Rusya'nın geleneksel ve dostane ilişkileri güçlendirmek adına Suriye yönetimiyle ikili gündemdeki tüm konularla ilgili işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu da belirtti.

Telefon Görüşmesi ve İlişkiler

Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Rusya-Suriye ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı.

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