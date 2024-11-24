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Putin, Geleneksel Aile Değerleri İçin Yeni Yasayı Onayladı

Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propagandayı yasaklayan yasayı imzaladı, para cezaları ve evlat edinme yasakları getirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:06
Putin, Geleneksel Aile Değerleri İçin Yeni Yasayı Onayladı

Putin, Aile Değerlerine Sahip Çıkma Yasa Tasarısını İmzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yeni bir yasayı imzaladı. Bu yasa, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle resmiyet kazandı.

Yasa Kapsamında Cezalar ve Yaptırımlar

Yeni düzenlemeye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler ve cinsiyet değiştirme yönündeki propagandaların tespit edilmesi halinde, söz konusu kişi ve kuruluşlara ceza kesilecektir.

Yasa çerçevesinde, memurlar dışındaki bireyler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2000 dolar), tüzel kişiler ise 800 bin ruble (yaklaşık 8000 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek. Öte yandan, propagandanın medya aracılığıyla yapılması durumunda ceza 5 milyon ruble (yaklaşık 50 bin dolar) olarak belirleniyor veya bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşların 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Evlat Edinme Yasağı

Putin ayrıca, cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı da imzaladı. Bu yasalarla birlikte, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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