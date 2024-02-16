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Putin'in seçimlerdeki en önemli rakibi cezaevinde ölü bulundu

Rusya'da 19 yıl hapse mahkum edilen ve Putin'e karşı en güçlü muhalefet liderlerinden biri olan Alexei Navalny hayatını kaybetti. Bu, son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:58
Putin'in seçimlerdeki en önemli rakibi cezaevinde ölü bulundu

Rusya'da hapsedilen muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından öldüğü açıklandı. Son dakika haberi olarak duyurulan bu olayda, Navalny'nin Kutup Bölgesi'ndeki bir cezaevinde kaldığı belirtildi.

Navalny, hapishanede kaybolduktan sonra Rusya'nın Kutup Bölgesi'nde başka bir cezaevine gönderildiği duyuruldu. Putin'in karşısında duran Navalny, 19 yıl hapse mahkum edilmişti.

NAVALNY PUTİN'İN YOLSUZLUK YAPTIĞINI İFŞA ETMİŞTİ

Alexei Navalny, Rus muhalefetinin lideri, yolsuzluğa karşı mücadele eden bir aktivist ve bir avukattı. Blogunda, Putin'in yakınları da dahil olmak üzere Rus yöneticilerin yolsuzluk ve kötüye kullanım olaylarını ortaya çıkardı. Bu sayede dünya çapında tanındı.

Alexei Navalny

2020'DE UZUN SÜRELİ TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Putin'e karşı çıkan Navalny, çok sayıda kez hapse atıldı ve tutuklandı. 2014'te "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla hüküm giydi. 2020'de sinir gazına maruz kalan Navalny, Rusya'ya geri dönmeden evvel Almanya'da uzun süre tedavi oldu ve döner dönmez hapis cezasına mahkum edildi.

Navalny'nin tutuklanması, dünya çapında protesto ve eleştiri dalgası yarattı. ABD başta olmak üzere pek çok ülke, Navalny'nin salıverilmesini ve zehirlenme olayının araştırılmasını istedi. Navalny'nin davası, Rusya'da siyasi ve insan hakları mücadelesinin bir simgesi oldu.

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