Putin Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Putin Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü

Kremlin'de önemli temas; görüşme içeriği paylaşılmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de hazır bulundu. ABD heyetinde ise Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakereler sürerken gerçekleşen bu temasın içeriğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

PUTİN, MOSKOVA’DA TRUMP’IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİR ARAYA GELDİ