Putin Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Putin, Moskova'da ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve heyetini kabul etti; görüşme detayları paylaşılmadı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 05:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:09
Putin Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Putin Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü

Kremlin'de önemli temas; görüşme içeriği paylaşılmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de hazır bulundu. ABD heyetinde ise Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakereler sürerken gerçekleşen bu temasın içeriğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

PUTİN, MOSKOVA’DA TRUMP’IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİR ARAYA...

PUTİN, MOSKOVA’DA TRUMP’IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİR ARAYA GELDİ

PUTİN, MOSKOVA’DA TRUMP’IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'e Yeni Meydan: Sarıpınar'da 2 bin 170 metrekarelik yaşam alanı
2
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu
3
Kaymakam Ünal Coşkun'dan Beypazarı Çarşamba Pazarı'na Anlamlı Ziyaret
4
Bolu'da nargile sonrası karbonmonoksit şüphesi: 6 kişi hastanelik
5
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı
6
Erzincan'da 29. Birim Amirleri Toplantısı: Vali Aydoğdu'dan 'Tam Hazırlık' Talimatı
7
Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları