Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, 2025'te güçlü altyapı ve uzman kadrosuyla 153 bin 407 vatandaşın sağlık ihtiyaçlarını karşıladı; teşhis, tedavi ve bilinçlendirme hizmetleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:02
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu

Yılın Rakamları ve Sağlık Hizmetleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik donanımı, uzman hekim kadrosu ve sağlık personeliyle 2025 yılında vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına etkin şekilde cevap verdi. Merkezde yıl boyunca 153 bin 407 kişi muayene edildi ve tanı-tedavi hizmetleriyle Sakarya genelinde önemli bir sağlık yükü üstlendi.

Merkezde sunulan hizmetler arasında 9 bin 189 hastaya EKG, 111 bin 242 kişiye tahlil, 19 bin 8 hastaya röntgen hizmeti verildi. Ayrıca 4 bin 257 kişiye işitme testi, 2 bin 477 kişiye solunum fonksiyon testi uygulandı.

Diyabet mücadelesi kapsamında 2 bin 945 vatandaşa diyabet eğitimi sağlandı. Merkezde görev yapan uzman psikologlar tarafından 2 bin 5 kişiye danışmanlık hizmeti sunulurken, diyetisyenler 1 bin 535 vatandaşa beslenme danışmanlığı verdi.

Yeni Uygulamalar ve Hasta Erişimi

Sağlık hizmetleri, koruyucu ve önleyici uygulamalarla desteklendi. Hastaların randevu için ayakta beklemesini önlemek amacıyla sıramatik sistemine geçilerek hizmet sürecinde konfor ve erişilebilirlik artırıldı.

Hasta nakil araçları ve sağlık ekipleriyle şehir içi ve şehir dışı olmak üzere 952 yatağa bağımlı hastanın evden hastaneye ve hastaneden eve güvenli nakilleri gerçekleştirildi. Bu hizmet, bakıma muhtaç vatandaşlar ve aileleri için önemli bir kolaylık sağladı.

Yeni Branş, Check-up ve Bilinçlendirme Etkinlikleri

Tıp Merkezi bünyesine Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İmran Safi hasta kabulüne başlayarak yeni bir uzmanlık alanı daha eklenmiş oldu. 2025 Aile Yılı kapsamında 440 çifte ücretsiz check-up hizmeti sunuldu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bünyesinde görev yapan 2 bin 765 çalışanın periyodik muayeneleri gerçekleştirildi. Anne sütünün önemi vurgulanarak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.

Merkez, Dünya Kanser Günü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Günü, Dünya Diyabet Günü, Organ Bağışı Haftası ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası gibi önemli tarihlerde alanında uzman hekimlerin katılımıyla bilinçlendirici etkinlikler düzenleyerek toplum sağlığına katkı sundu.

