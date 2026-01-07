İnegöl'e Yeni Meydan: Sarıpınar'da 2 bin 170 metrekarelik yaşam alanı

İnegöl Belediyesi, Sarıpınar Mahallesi'nde hayata geçirdiği meydan düzenlemesiyle mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyalleşebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden meydan, vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldı.

Proje detayları

Merkezin konforunu kırsal mahallelere taşıma hedefiyle planlanan proje, 2 bin 170 metrekarelik alanda tamamlandı. Alan; özel günlerde kullanılabilecek, günlük hayatta ise buluşma noktası olacak şekilde tasarlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışmada; 1.190 metrekare yeşil alan, 680 metrekare sert zemin, 140 metrekare çocuk oyun alanı ve 80 metrekare fitness alanı oluşturuldu. Çocuk oyun ve spor alanlarında kum zemin tercih edilerek güvenlik artırıldı. Ayrıca meydandaki binanın bakım ve onarımı yapılarak dış cephesi yenilendi.

Projeyle birlikte dışbudak, çınar, ıhlamur, şeker akçaağacı ve söğüt türlerinde toplam 16 ağaç ile çalı grubu bitkilerin dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek tamamlanan meydanda incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taban, alanın önceki durumuna dikkat çekerek, "Burası harabe bir alandı. Yapılan çalışmayla adeta çiçek gibi bir meydana dönüştü. Vatandaşlarımız çocuklarıyla gelsin, sporunu yapsın, dinlensin. Güzel günlerde kullanılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

