Bolu'da nargile sonrası karbonmonoksit şüphesi: 6 kişi hastanelik

Olay ve ilk müdahale

Bolu'nun Alpağut Mahallesindeki bir apartman dairesinde, evde bulunan H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetlerinin artması üzerine evdekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk değerlendirmede şahısların, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

Yapılan tedavi ve sevk

Hastanelerde tedavi altına alınan B.K., S.K. ve E.Ö., sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak hayati tehlike riski ve ileri tedavi gerekçesiyle H.A., S.A. ve Y.A., ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA)'ya sevk edildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

