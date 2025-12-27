Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı

455 bininci afet konutu töreninde duygusal sahne

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenirken kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kent merkezi Köprübaşı mevkiinde ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanını görmek için bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük, Erdoğan'ı göremeyeceğini düşünerek gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük Dilek, Cumhurbaşkanına sevgi dolu bir hitapla 'Recep Dede' dedi.

Dilek'in mutluluk ve heyecanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracında görmesiyle kameraya yansıdı; küçük kızın tekrar 'Recep Dede' diye bağırdığı anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Baba Ali Küçük, kızının Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirterek, "Kızımızı 'Recep dedesi' için özel getirdik. Cumhurbaşkanımızı görmek için ağlıyor. İnşallah buradan geçtiği zaman şimdi görecek. Dilek, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor gözyaşlarından da belli olduğu gibi" dedi.

