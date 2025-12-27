DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.361,43 0,27%

Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı

Hatay'da 8 yaşındaki Dilek Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için beklerken gözyaşlarını tutamadı; 'Recep Dede' diye bağırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:33
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı

Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı

455 bininci afet konutu töreninde duygusal sahne

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenirken kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kent merkezi Köprübaşı mevkiinde ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanını görmek için bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük, Erdoğan'ı göremeyeceğini düşünerek gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük Dilek, Cumhurbaşkanına sevgi dolu bir hitapla 'Recep Dede' dedi.

Dilek'in mutluluk ve heyecanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracında görmesiyle kameraya yansıdı; küçük kızın tekrar 'Recep Dede' diye bağırdığı anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Baba Ali Küçük, kızının Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirterek, "Kızımızı 'Recep dedesi' için özel getirdik. Cumhurbaşkanımızı görmek için ağlıyor. İnşallah buradan geçtiği zaman şimdi görecek. Dilek, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor gözyaşlarından da belli olduğu gibi" dedi.

HATAY’DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I GÖRMEK İÇİN AİLESİYLE BEKLEYEN DİLEK KÜÇÜK İSİMLİ 8...

HATAY’DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I GÖRMEK İÇİN AİLESİYLE BEKLEYEN DİLEK KÜÇÜK İSİMLİ 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZYAŞI DÖKTÜ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ‘RECEP DEDE’ DİYEREK HİTAP EDEN KÜÇÜK’ÜN MUTLULUĞUYSA KAMERAYA YANSIDI.

HATAY’DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I GÖRMEK İÇİN AİLESİYLE BEKLEYEN DİLEK KÜÇÜK İSİMLİ 8...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin Huzurunu Yaşıyoruz
2
Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı
3
Sarıkamış’tan Bursa’ya Vefa Köprüsü: "Acınız Acımızdır"
4
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı
5
Erdoğan: "Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok" — 455 bininci afet konutu Hatay'da
6
Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu
7
Kars'ta 27 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti