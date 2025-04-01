Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Terörle Mücadeleyi Görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi ile Terörle Mücadeleyi Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terörle mücadele konusunu Güvenlik Konseyi ile tartıştı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı bildirime göre, toplantı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile diğer hükümet yetkilileri katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, terörle mücadele konusunun büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, detaylı bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Putin, Savunma Bakanı Belousov'dan, ABD ile enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına dair yapılan anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi istedi.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Donald Trump ve Devlet Başkanı Putin'in 18 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıların 30 gün boyunca durdurulmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Kremlin, bu bağlamda, Rusya ve Ukrayna'daki petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi önemli tesislere yönelik saldırıların durdurulacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.