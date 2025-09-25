Putin: 'Teknoloji Sömürgeciliğini Reddediyoruz' — Nükleerde Kapalı Yakıt Çevrimi ve BRICS Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Rus nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Dünya Atom Haftası çerçevesindeki Küresel Atom Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova'daki Küresel Atom Forumu'nda Mesaj

Forumda konuşan Putin, nükleer enerjinin sunduğu fırsatları ve Rusya'nın uluslararası nükleer işbirliğindeki tutumunu paylaştı. Putin, "Teknoloji alanında sömürgeciliği reddediyoruz." ifadesini kullanarak, anlaşmalardaki hükümleri siyasi durumdan bağımsız olarak uyguladıklarını vurguladı.

Nükleer Enerjinin Fırsatları ve Veri Merkezleri

Putin, nükleer enerjinin teknolojik altyapı için sunduğu avantajlara dikkat çekti: "Önümüzdeki 10 yılda veri merkezlerinin elektriğe ihtiyacı üç kat artacak. Rusya, nükleer santrallerinde halihazırda modüler veri işleme sistemleri geliştiriyor. Çünkü nükleer santraller, tek tip ve sürekli güç kaynağı sağlama konusunda en iyi sistem." Ayrıca çevresel kaygılar nedeniyle temiz enerji talebinin arttığını belirterek, "nükleer santraller temiz, düşük karbonlu enerjinin önemli kaynağı" dedi.

Güvenlik ve Düzenlemeler

Putin, nükleer tesislerin korunmasının ve güvenliğin Rusya için öncelik olduğunu vurguladı. Uranyum madenciliği, nükleer birimlerin kullanımı ve atık işleme dahil olmak üzere "nükleer mekanizmaların her aşamasındaki güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi lazım" dedi ve bu düzenlemelerin "barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi arasında dengeyi sağlayacak şekilde" oluşturulması gerektiğini söyledi.

BRICS, Yeni Kalkınma Bankası ve Uluslararası İşbirliği

Putin, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın nükleer projeleri finanse etmeye hazır olduğunu belirtti ve Rusya'nın inisiyatifiyle BRICS'te Nükleer Enerji Platformu oluşturulduğuna dikkat çekti. Putin, "Barışçıl nükleer teknolojileri geniş kapsamlı uluslararası işbirliği ve devletlerin birbirine yakınlaşmasında temel etken olarak görüyoruz. Rusya, nükleer projeler için istikrarlı ve uzun vadeli koşullar yaratmaktan yana."

Kapalı Yakıt Çevrimi ve Araştırma Merkezi

Uranyum kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Putin, bunun kaynak temininde zorluklar yaratabileceğini ve yeni teknolojilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Rusya'nın Tomsk bölgesinde kapalı yakıt çevrimiyle çalışacak nükleer enerji sistemini devreye sokmayı planladığını ve bunun dünyada ilk olacağını ifade etti: "Bu sistem sayesinde, kullanılan nükleer yakıtın yüzde 95'i yeniden işlenerek nükleer ünitelerde kullanılabilecek. Bu mekanizma, uzun vadede radyoaktif atıkların birikiminin ve uranyum sorununun ortadan kaldırılmasını mümkün kılacak."

Bunun desteklenmesi için Ulyanovsk bölgesinde bir Uluslararası Araştırma Merkezi kurulacağını belirten Putin, çeşitli ülkelerden bilim insanlarını işbirliğine davet etti.