Putin: Ukrayna'da konuşlanacak yabancı birlikler meşru hedef sayılacak

Vladivostok - Doğu Ekonomi Forumu'nda kritik açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da barış sağlanması hâlinde yabancı askerlere ihtiyaç olmayacağını belirterek, çatışmalar sürerken konuşlanacak birliklerin hedef alınacağını söyledi.

Forumun ana oturumunda yaptığı konuşmada Putin, "Özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunların meşru hedefler olacağını varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıklarını ve bunun "meşru bir tercih" olduğunu belirtti. Ancak NATO üyeliğinin ise Rusya'nın güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı ve bunun karşı oldukları bir konu olduğunu söyledi.

Moskova görüşme için en iyi yer mesajını da yineleyen Putin, Ukrayna tarafı ile müzakereye hazır olduklarını belirterek, "Moskova görüşme için en iyi yer. Güvenliklerini yüzde 100 garanti ediyoruz. Eğer görüşmek için başka yere çağırırlarsa biz bunu aşırı talepler şeklinde değerlendiriyoruz." dedi.

Putin ayrıca, Kiev'in yakın zamana kadar temasları reddettiğini, şimdi ise temas talebinde bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'da güvenlik garantilerine ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin yargı sisteminin çöktüğünü savunan Putin, "Kiev'in müzakere etmek için siyasi iradeye sahip olacağını düşünmüyorum. Olsa bile hukuki ve teknik zorluklar mevcut. Ukrayna anayasasına göre, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor ancak bunun için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor." dedi.

Putin, barış anlaşmasına varılması hâlinde Rusya'nın uzlaşılan şartlara eksiksiz uyacağını ifade ederek, "Uzun vadeli barışa yol açacak çözümlere ulaşılırsa, o zaman Ukrayna topraklarındaki yabancı askerlerin varlığına gerek kalmayacak. Hem Rusya hem de Ukrayna için çözüme kavuşturulması gereken güvenlik garantilerine saygı duyacağız." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.