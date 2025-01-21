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Putin ve Sisi, Gazze ve Suriye'deki Durumu Görüştü

Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze ve Suriye'deki durumu detaylı bir telefon görüşmesiyle ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:34
Putin ve Sisi, Gazze ve Suriye'deki Durumu Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile yapılan telefon görüşmesinde Gazze Şeridi ve Suriye ile ilgili güncel durumu değerlendirdi.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takasıyla ilişkili anlaşmaların bağlamında Gazze'deki durum geniş çapta ele alındı. Putin, Mısır ve diğer ülkelerin bu süreçteki arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Ayrıca, Suriye'deki durum üzerinde de duran iki lider, bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetlerini vurguladılar. Her iki lider, siyasi görüşleri, etnik grupları ve inançları ne olursa olsun tüm vatandaşların yasal haklarının güvence altına alınmasının önemine değindi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli konuların değerlendirildiği görüşmede, Mısır'da El-Dabaa Nükleer Santrali inşası ve Süveyş Kanalı’nda Rus sanayi bölgesi oluşturulması gibi ortak projelerin uygulanması konuları da ele alındı. Putin ve Sisi, ikili ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

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