Putin ve Trump Arasındaki Yapıcı Telefon Görüşmesi: Barış İçin Umut Vardı

Putin ve Trump'tan İyimser Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini yapıcı ve bilgilendirici olarak nitelendirdi. Soçi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, görüşmenin iki saat sürdüğünü belirtti.

Putin, “İstanbul'da (Ukrayna ile) temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor,” dedi.

Barışa Yönelik Adımlar

Putin, Trump'a, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Görüşme sırasında, savaşların sona ermesi ve ateşkes üzerindeki tutumlarının açık bir şekilde dile getirildiğini ifade etti.

Putin, barışa doğru ilerlemenin en etkili yollarını bulmaları gerektiğini vurgulayarak, Trump ile durum değerlendirmesi yaptıklarını aktardı. “Ukrayna tarafı ile çözüm ilkeleri üzerinde çalışmaya hazırız,” diyen Putin, olası bir ateşkesin sağlanmasına ilişkin memorandum önerisinde de bulundu.

Tarafların Taviz Verme Gerekliliği

Putin, Ukrayna'da belirli bir süreliğine ateşkes için uygun anlaşmalara varılması gerektiğine dikkat çekerek, “Rusya ve Ukrayna'nın tüm taraflar için uygun tavizlerde bulunması gerekiyor,” ifadesini kullandı.

Son olarak, Putin, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmanın önemine değinerek, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakovun, görüşmenin detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi vereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "İstanbul'da temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "İstanbul'da temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.