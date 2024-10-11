Putin: Yeni Dünya Düzeni İçin Değişim Süreci Başladı

Putin'den Yeni Dünya Düzeni Açıklaması

Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin, gezegenimizin çeşitliliğini vurgulayan yeni bir dünya düzeninin şekillendiğini ifade etti.

Aşkabat'taki Forumda Açıklamalar

Kremlin Sarayı'ndan yapılan duyuruya göre, Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi - Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı. Forum, ünlü Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü anısına gerçekleştirildi.

Firaki’nin Eserleri ve Önemi

Konuşmasında, Firaki'nin Türkmenistan’a kazandırdığı kültürel mirası ve eserlerinin Türkmen edebiyatındaki yere de değinen Putin, "2. Dünya Savaşı sırasında Türkmen askerlerine moral vermek amacıyla Firaki’nin eserlerinden alıntılar yapılmıştı," şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya’nın Astrahan bölgesindeki Funtovo köyünde Türkmen diasporasının devam ettiğini ve burada 2019 yılında Firaki'nin adının verildiği bir okul açıldığını ifade etti.

Küresel Değişim ve Ekonomik Merkezler

Putin, günümüz dünyasının karşılaştığı tehditlerin etnik ve dini gruplar arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını belirtti. "Küresel ilişkiler, benzeri görülmemiş değişimlerin yaşandığı bir döneme girdi. Bu aşamada yeni bir dünya düzeninin oluşumu doğal bir süreç," dedi. Ayrıca, bu yeni düzenin Doğu ve Güney'de güçlü ekonomi ve siyaset merkezlerinin ortaya çıkışından etkilendiğini belirtti.

BRICS Zirvesi ve Uluslararası İşbirliği

Putin, varlıkların adil dağılımı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi gerektiğini vurgulayarak, Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne dikkat çekti. Burada, çok kutuplu dünya düzenine dair yapılacak etkileşimlerin önemini vurguladı.