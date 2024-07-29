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QUAD Dışişleri Bakanları Orta Doğu'da Gerginliğin Önlenmesini İstiyor

QUAD ülkeleri Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:58
QUAD Dışişleri Bakanları Orta Doğu'da Gerginliğin Önlenmesini İstiyor

QUAD Ülkeleri Dışişleri Bakanlarından Ortak Açıklama

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri olan ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesine yönelik çağrıda bulundu. Bakanlar, uluslararası hukuka uyulması ve ateşkes sağlanmasına dair ortak bir metin yayınladı.

İsrail-Gazze Sorunu ve İnsani Kriz

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasına göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'da bir araya geldi. Bakanlar, Gazze'deki sivil can kayıplarının ve insani krizin kabul edilmez olduğunu vurguladı ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade ettiler.

Bakanlar, taraflara uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve ateşkesin sağlanması için çalışmaları gerektiğini belirterek, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bağımsız bir Filistin devletinin önemine dikkat çekti.

İki Devletli Çözüm Üzerine Vurgu

Bakanlar, iki devletli çözümle ilgili "İsrail'in güvenlik endişelerine" saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği herhangi bir tek taraflı eylemin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Eylemlerin artık durdurulması ve barış ortamının sağlanması gerektiğinin altını çizdiler.

Güney Çin Denizi'ndeki Gelişmeler

QUAD Bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde yaşanan gerginlikten de kaygı duyduklarını belirtti. Tek taraflı eylemlerin statükoyu zorla değiştirmesine karşı çıktıklarını açıkladılar. Ayrıca, bölgelerde askerileştirmenin ve zorlayıcı manevraların endişe verici olduğunu ifade ettiler.

Hint-Pasifik Bölgesinde İşbirliği

Bakanlar, Hint-Pasifik bölgesinde istikrar ve refah sağlamak için çalışacağını belirterek, “açık ve özgür bir Hint-Pasifik” hedeflerine bağlılıklarını yinelediler. QUAD çerçevesinde deniz güvenliği, kritik teknolojiler ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini destekleyeceklerini ifade ettiler.

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