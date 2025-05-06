Quality of Magazine 16. Yılını 'En Quality' Ödülleri ile Kutladı

Quality of Magazine'in 16. Yılı

Quality of Magazine, 16. kuruluş yılını özel bir etkinlikle kutladı. 'En Quality' ödülleri sahiplerine Cahide Palazzo'da düzenlenen törenle verildi.

Genel Yayın Yönetmeni'nin Açıklamaları

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, etkinlikte duyduğu heyecanı dile getirirken, sponsorlarına teşekkür etti. Sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri buluştu.

Ödül Kazananlar

Sanat dalında 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri', Cihat Tamer ve Ayten Uncuoğlu'na verildi. Ayrıca 'Sanata Evet Ödülü' DG Art Gallery & Project, 'En Quality Dizi Ödülü' ise 'LEYLA: Hayat… Aşk… Adalet…' adlı yapıma takdim edildi.

Gecede öne çıkan diğer ödüller şöyle sıralandı:

'En Quality Kadın Oyuncu' – Gonca Vuslateri

– 'En Quality Erkek Oyuncu' – Erkan Petekkaya

– 'En Quality Kadın Sanatçı' – Elif Buse Doğan

– 'En Quality Erkek Sanatçı' – Burçin Birben

– 'En Quality Yönetmen' – Hilal Saral

Medya dalında 'Meslek Onur Ödülü' ise Erşan Başbuğ'a verildi. Ödül, oğlu Kemal Başbuğ tarafından alındı; babasının rahatsızlığı nedeniyle ödül almak zorunda kaldığını belirtti.

Medya Ödülleri

Etkinlikte ayrıca şunlar ödüllendirildi:

'En Quality Gündüz Kadın Kuşağı Programı' – 'Gelinim Mutfakta' (Kanal D)

– 'En Quality Haber Tartışma Programı' – 'Orta Sayfa' (NOW TV)

– 'En Quality Yarışma Programı' – 'Kim Milyoner Olmak İster' (atv)

– 'En Quality Haber Programı' – 'Gün Ortası' (EKOTÜRK TV)

– 'En Quality Magazin Programı' – 'Gazete Magazin' (TV8)

Ayrıca Murat Aksu, 'Yılın Spor Yöneticisi' ödülü ile onurlandırıldı.

16. Yıl Pastası

Etkinlik süresince toplam 27 ödül takdim edildi. Gecede yaşamını yitiren sanatçılar Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Şinasi Yurtsever, Volkan Konak, Osman Sınav, Sırrı Süreyya Önder anıldı. Etkinliğin ardından 16. yıl pastası kesildi.

Renkli Performanslar

Gecede Ahmet Selçuk İlkan, Oktay Kaynarca ve Kubat gibi isimler sahne aldı. Cahide Show ekibi ise eğlenceli dans gösterileriyle geceye renk kattı.

Quality of Magazine'in 16. kuruluş yılı, "En Quality" ödül töreniyle kutlandı.

Quality of Magazine'in 16. kuruluş yılı, "En Quality" ödül töreniyle kutlandı.