Rafi Ay: Tekstil Sektörünün Daha Kaliteli ve Verimli Şekilde Dizayn Edilmesi Gerekiyor

Rafi Ay, Tekstil Sektörünün Dönüşüm Gerektiğini Belirtti

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektörünün daha kaliteli ve verimli işler yapabilecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı. Ay, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sektördeki firma sayısının azalması ve hazır giyimde ithalatın artması gibi sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda, Türk firmalarının maliyet baskısından dolayı Mısır başta olmak üzere Afrika ülkelerine yöneldiğini belirten Ay, 2024 sonunda yıllık bazda hazır giyim ihracatının 2022'ye göre yüzde 10 azalacağını vurguladı. Hazır giyim ithalatının ise aynı dönemde yüzde 55,42 artış gösterdiğinin altını çizdi.

Sektör Güçlü Ama Tehdit Altında

Ay, tekstil sektörünün Türkiye'nin dünya üzerindeki en güçlü sektörlerinden biri olduğunu ancak mevcut sorunların devam etmesi halinde bu durumun kaybolacağını savundu. “Biz Türk işçileri olarak verimliyiz ve kaliteli işler yapıyoruz. Ancak Türkiye'de ucuz iş gücü varken, Mısır ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) gibi bölgelerde de ucuz emek kullanılmakta. Bu durumun bir sonu yok.” dedi.

Türkiye'nin küresel tarife savaşlarından olumsuz etkilendiğine de değinen Ay, “Üretilebilen bir mal, Çin'de daha düşük fiyatla üretilip Türkiye'ye getirilebiliyor. Bu da bizim sektördeki rekabet gücümüzü zayıflatıyor.” ifadelerini kullandı.

Çözüm Önerileri

Ay, tekstil sektöründeki sorunlara yönelik çözüm önerilerini de sıraladı:

Emeğin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı yeniden gözden geçirilmeli ve asgari ücret insanca yaşanılabilecek bir seviyeye çekilmeli.

İşverenlere tanınan desteklerin, emek bazlı olması sağlanmalı.

Emek yoğun sektörlerdeki KOBİ'lere yönelik teşvikler, büyük işletmelere de uygulanabilir.

EYT ile kaybedilen kalifiye iş gücünün yerine koyulması için projeler geliştirilmelidir.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.