Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır — Dr. Elif Kuşçu Aytekin

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin, rahim ağzı kanseri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dr. Aytekin, "Rahim ağzı kanserinden erken tanı ile hayat kurtarmak mümkün" ifadelerini kullandı.

HPV ve taramaların önemi

Dr. Aytekin, rahim ağzı kanserinin rahmin alt kısmında yer alan serviks bölgesinde gelişen ciddi bir kanser türü olduğunu ve dünya genelinde kadınlarda sık görüldüğünü belirtti. Hastalığın en önemli nedeni olarak HPV (Human Papilloma Virüsü)'nü işaret eden Dr. Aytekin, HPV enfeksiyonunun çoğunlukla belirti göstermeden yerleşebildiğini ve yıllarca fark edilmeden ilerleyebildiğini söyledi. Bu durumun, düzenli taramaların hayati önemini artırdığını vurguladı.

Belirtiler

Rahim ağzı kanserinin ilerleyen evrelerde ortaya çıkabilen uyarıcı belirtileri arasında anormal vajinal kanamalar, ilişki sonrası kanama, adet dönemleri dışında lekelenmeler, pelvik ağrı, kasık bölgesinde rahatsızlık hissi ve adet düzeninde değişiklikler yer alır. Ancak Dr. Aytekin, hastalığın erken evrede çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebileceğini; bu nedenle sadece şikayetlere bağlı kalmadan tarama testlerinin yapılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Risk faktörleri

Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin, rahim ağzı kanseri gelişiminde rol oynayan faktörleri şu şekilde sıraladı: çok eşli olmak, cinsel ilişkiye 20 yaşından önce başlanmak, sigara içmek, bağışıklık sisteminin zayıf olması, böbrek veya karaciğer nakli geçirmiş olmak, genital organlarda viral ve bakteriyel enfeksiyonların sık görülmesi, çok sayıda doğum yapmak ve tarama testlerini düzenli yaptırmamak.

Smear testi ve HPV taraması

Dr. Aytekin, Smear testinin rahim ağzı hücrelerindeki anormal değişiklikleri tespit etmek için yapılan, kolay ve güvenilir bir tarama yöntemi olduğunu belirtti. Jinekolojik muayene sırasında rahim ağzından özel bir fırça ile hücre örneği alındığını, işlemin genellikle ağrısız ve birkaç dakika sürdüğünü; testin adet döneminde yapılmamasının önerildiğini aktardı.

Türkiye’de 21-29 yaş arası evli kadınlara üç yılda bir Smear testi önerildiğini, doktorun gerekli görmesi halinde bu aralığın daha sık olabileceğini söyledi. Ayrıca 30 yaş ve üzerindeki kadınlarda Smear testine ek olarak HPV testi de mutlaka yapılması gerektiğini; çünkü HPV taramasının kanser gelişme riski yüksek olan kadınların erken dönemde tespit edilmesini sağladığını ifade etti.

