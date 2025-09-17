Rajasthan'da Timsah Saldırısı: 15 Yaşındaki Kız Nehirde Boğularak Öldü

Rajasthan'da timsah saldırısı: 15 yaşındaki kız nehirde boğularak hayatını kaybetti

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'ın Baran bölgesinde bir timsahın saldırısına uğrayan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Polis açıklamasında, kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Durumu fark eden köylüler, teknelerle açılarak çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak timsah tarafından nehre sürüklenen çocuk bir süre sonra bırakıldı ve derin nehirde kayboldu.

Sonuç ve otopsi

Kızın cesedi daha sonra bulundu. Yapılan otopsi raporuna göre, çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.