Rakuten, Altıncı Yılda da Net Zarar Açıklamaya Devam Ediyor

Japonya'nın önde gelen elektronik ticaret firması Rakuten Group, 2024 yılı için açıkladığı bilançoda, ocak-eylül dönemi itibarıyla 150,3 milyar yen (967 milyon dolar) net zarar bildirdi. Bu, firmanın art arda altıncı yıl net zarar açıklaması anlamına geliyor.

Geçen Yıla Göre Zarar Düşerken Gelir Arttı

Rakuten, 2023 yılı aynı döneminde 208,4 milyar yen net zarar açıklamıştı. Şirketin zararı, baz istasyonlarının kurulum maliyetleri ve işletme giderlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Ancak öte yandan, şirketin satış gelirleri yüzde 8,5 artış göstererek 1,6 trilyon yene (10,3 milyar dolar) yükseldi. Özellikle çevrim içi perakende ve finans sektöründeki işletmelerin güçlü kazançları, gelir artışında etkili oldu.

Rakuten, "Rakuten Ichiba" (Rakuten Pazarı) internet sitesi ile, satış hacmi açısından dünyanın en büyük internet ağlarından biri olarak kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.