Ramazan Ayı Öncesi Hazır Yemek Sektörünün Beklentileri ve Diğer Gelişmeler

Hazır yemek sektörü, Ramazan için beklentilerini artırdı. Turizmde çevrim içi platformlar revaçta, Avrupa'daki askeri durum da mercek altında.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:45
Ramazan Ayı Öncesi Hazır Yemek Sektörünün Beklentileri ve Diğer Gelişmeler

Ramazan Ayı Öncesi Hazır Yemek Sektörünün Beklentileri

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazırlıkların başladığı bu dönemde özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden önemli bir beklenti içerisinde olduklarını açıkladı.

Çevrim İçi Seyahat Platformlarının Yükselişi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 2024 itibarıyla küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarının 460 milyar dolara ulaşacağını ve bu rakamın 2034'te 1 trilyon doları aşacağını belirtti. Geleneksel seyahat acentelerinin dünya genelinde azalırken, çevrim içi platformların yükselişine dikkat çekti.

Özel Güvenlik Sektöründe Türk Dünyasına Açılım

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, deneyimlerini Türk dünyası ile paylaşarak global pazara açılmanın önemine vurgu yaptı.

Kuzey Afrika Ülkeleri Öne Çıkıyor

Türkiye'nin ocak ayında Afrika ülkelerine yaptığı ihracat 1,5 milyar doları bulurken, bunun 1 milyar doları Kuzey Afrika'ya gerçekleşti. World Cooperation Industries Forum Başkanı Utku Bengisu, stratejik hamlelerle bu rakamların daha da yükselebileceğini ifade etti.

ABD'nin Avrupa'daki Askeri Varlığı Mercek Altında

ABD'nin dünya genelindeki askeri varlığı, özellikle Almanya'da büyük bir dikkatle izleniyor. Hristiyan Demokrat lider Friedrich Merz, alternatif koruma için Fransa ve İngiltere'nin nükleer kapasitelerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Almanya'daki Seçimlerin Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Almanya'da gerçekleşecek erken genel seçimler, ülkenin ekonomik istikrarı açısından kritik bir dönüm noktası olacak. Seçim programlarında göç politikalarının yanı sıra asgari ücretin artırılması gibi vaatler de öne çıkıyor.

Ukrayna Savaşında Avrupa Liderleri Kiev'de Buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme planlarından etkilenerek, Avrupa liderleri Kiev'de bir araya geliyor.

Küresel Piyasalarda Veri Gündemi Yoğunlaşıyor

Jeopolitik risklerin arttığı günlerde, ABD'de makroekonomik verilerin etkisi piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

FERMA'dan Küresel Değişim Uyarısı

FERMA Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, yaklaşan değişimlere hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Dünya Futbolunda Filistin'e Destek Eylemleri

İskoç ekiplerinden Celtic'in taraftar grubu, dünya genelinde düzenlenen protestolarla Filistin'e destek vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Derbi Performansı

Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan 15 derbinin 10'unda mağlup olmadı. Galatasaray ile eşit sayıda galibiyetin bulunduğu derbilerde, sonuçlar oldukça çekişmeli geçiyor.

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