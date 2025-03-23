Ramazan Bayramı İçin Ek Tren Seferleriyle Yolcu Talebi Karşılanacak

Ramazan Bayramı'nda ek tren seferleri ile 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:48
Ramazan Bayramı İçin Ek Tren Seferleriyle Yolcu Talebi Karşılanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu talebinin karşılanması amacıyla 28-29 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ankara-İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, ramazan döneminde artan yolculuk talebine yönelik, trenlerde 12 bin 786 kişilik bir kapasite artışı sağlayacaklarını belirtti. Bu kapsamda, trenlere 6 ek sefer daha ekleniyor.

Buna göre, trenler Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul-Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Bayram boyunca 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.

Ana Hat ve Bölgesel Trenlerde de Kapasite Artışı

Bakan Uraloğlu, ayrıca ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini ve 27 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında bu trenlere vagon ilave edilerek kapasitenin yükseltileceğini bildirdi.

İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi gibi birçok tren hattına toplamda 172 vagon eklenerek toplamda 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağı duyuruldu.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, "Ek YHT seferleriyle ana hat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla toplamda 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." ifadesini kullandı.

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