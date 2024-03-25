Ramazan Bayramı öncesi uçaklar yüzde 90 doldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrasında, uçak biletlerine olan rağbet arttı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, uçaklardaki doluluk oranı yüzde 90’a ulaşmış durumda. Diğer yandan otobüs biletlerine olan talebin de arttığı ve yoğunluk olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl bayram tatiline göre rakamların artmış olduğunu belirten yetkililer, pek çok kişinin günler öncesinden tatil planlarını yapmış olduğunu söylüyor. Geçen yıl, aynı dönemdeki verilere bakıldığında, bilet satışlarında yüzde 25’lik bir artış söz konusu.