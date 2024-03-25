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Ramazan Bayramı öncesi uçaklar yüzde 90 doldu

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yapılan uçak rezervasyonlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Güncel verilere göre, uçaklardaki doluluk oranı yüzde 90’a yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:36
Ramazan Bayramı öncesi uçaklar yüzde 90 doldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrasında, uçak biletlerine olan rağbet arttı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, uçaklardaki doluluk oranı yüzde 90’a ulaşmış durumda. Diğer yandan otobüs biletlerine olan talebin de arttığı ve yoğunluk olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl bayram tatiline göre rakamların artmış olduğunu belirten yetkililer, pek çok kişinin günler öncesinden tatil planlarını yapmış olduğunu söylüyor. Geçen yıl, aynı dönemdeki verilere bakıldığında, bilet satışlarında yüzde 25’lik bir artış söz konusu.

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