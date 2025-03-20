Ramazan Coşkusu Işıl Işıl: Süslemelerle Yeniden Hayat Buldu

Ramazan Ayının Bereketi Süslemelerde Gizli

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, evler ve iş yerleri çeşitli ışıklarla süslenirken, bu ürünlere olan talep de büyük bir artış gösterdi.

Serhat Tutak imzasıyla hazırlanan haberde, süs eşyası satıcılarının yüzleri gülüyor. Ramazan ayı, özellikle süslemelere olan talebi artırarak esnafı memnun etti. Artık pek çok yer, ışıl ışıl süslemelerle kaplanmış durumda.

Renkli Süslemeler Her Yerde

Balkonlardan sarkan fenerler, pencerelere asılan ay yıldız motifleri ve kapılara yerleştirilen "Hoş Geldin Ramazan" yazıları bu yılki süslemelerde öne çıkan unsurlar arasında. Evlerin yanı sıra restoranlar ve ofisler de bu coşkuya katılıyor. Birçok şirket, Ramazan'ın manevi atmosferini iş ortamına taşımak için ofislerini Ramazan temalı süslemelerle donatıyor.

Söz konusu ürünlere olan yoğun ilgi, esnafı da sevindirdi. Süs eşyası satıcısı Sinan Dilaver, Ramazan süslerine talebin bu yıl özellikle arttığını belirtti. "Eskiden yılbaşı ürünleri daha çok satılıyordu fakat birkaç yıldır Ramazan süslerine olan talep çok daha fazla. Geçen sene 2-3 bin Ramazan süsü siparişi gönderiyorduk, bu yıl 10 bine yakın sipariş aldık," dedi.

Bir Gelenek Olarak Ramazan Süslemeleri

Dilaver, vatandaşların çocuklarına bu coşkuyu süslemelerle aşıladığını ve özellikle "Hoş Geldin Ramazan" ve "11 Ayın Sultanı" yazılı led ışıkların büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, fiyatları olabildiğince düşük tutarak süslemelere herkesin erişimini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Eskiden bu süsler çok daha az yerde satılıyordu ancak şimdi çoğu süslemecide bulabilirsiniz. Ramazan süsü imalatçıları geçen yıl yaklaşık 100 bin civarında üretim yapmıştı; bu yıl ise üretim miktarı 1 milyona doğru ilerliyor. Bu da talebin çok yoğun olduğunu gösteriyor. Her yıl satıcı sayısı da aynı oranda artıyor. Bizim ana işimiz parti malzemeleriydi ancak artık bu ürünleri satan dükkanlarda kesinlikle Ramazan süsleri de bulabiliyorsunuz," diyerek sözlerini tamamladı.