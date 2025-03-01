Ramazan'da TRT'de Ekranlara Gelecek 'Vefa Sultan' Dizisi Heyecanla Bekleniyor

TRT 1, Ramazan ayı boyunca 'Vefa Sultan' dizisi ile seyircileri manevi bir yolculuğa çıkaracak.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:13
Ramazan'da TRT'de Ekranlara Gelecek 'Vefa Sultan' Dizisi Heyecanla Bekleniyor

'Vefa Sultan' dizisi, Ramazan ayında her akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolde yer aldığı dizi, İstanbul'un manevi sultanlarından Muslihuddin Mustafa'nın hikayesini merkezine alıyor.

Çekimler Tamamlandı

Projenin senaryosu Ozan Bodur tarafından kaleme alınırken, yönetmenlik üstlenimini Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu gerçekleştirdi. İsmail Ege Şaşmaz, diziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vefa Sultan, hak yolunda yürüyüp, hakkı öğrenerek sınavlardan geçtiğinde ben de karakterime tam olarak bürünebildim" diyerek rolü hakkında duyduğu mutluluğu ifade etti.

Özgün İçerik ve Maneviyat

Dizinin özgünlüğüne dikkat çeken Şaşmaz, "Daha önceki yapımlar önemli zatların kıymetli hikayelerini anlattı. Vefa Sultan ile seyircimizi çok farklı bir yol hikayesi karşılayacak" şeklinde konuştu. Proje, izleyicilere hem tarihi hem de manevi bir yolculuk sunma iddiasını taşıyor.

Belinay Karakteriyle Merve Üçer'in İlk Deneyimi

Dizide Belinay karakterini canlandıran Merve Üçer, projenin ekip çalışması olduğunu belirtti. Üçer, "Vefa Sultan gibi gerçek bir karakterin eşine hayat vermek oldukça zordu. Elimizde kayıtlı bilgi yoktu, onu sadece senaristimizin kaleminden dökülenlerle işlemeye çalıştım" dedi.

İzleyicilere Ramazan Mesajı

Ramazan'ın manevi değerleriyle dolu bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Üçer, seyircileri 30 gün boyunca projelerine misafir edecekleri için duyduğu mutluluğu paylaştı. "Bu güzel projenin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Güçlü Kadro ve Tarihi Doku

Vefa Sultan dizisi, sadece içeriğiyle değil, aynı zamanda zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İsmail Ege Şaşmaz, Merve Üçer ile birlikte Alper Türedi, Mert Karabulut, Ömer Turan, Derda Yasir Yenal gibi pek çok isim dizi kadrosunda yer alıyor.

TRT'nin ramazan ayı boyunca ekrana gelecek yeni dizisi "Vefa Sultan"ın çekimleri sona erdi. Oyuncu...

TRT'nin ramazan ayı boyunca ekrana gelecek yeni dizisi "Vefa Sultan"ın çekimleri sona erdi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TRT'nin ramazan ayı boyunca ekrana gelecek yeni dizisi "Vefa Sultan"ın çekimleri sona erdi. Oyuncu...

TRT'nin ramazan ayı boyunca ekrana gelecek yeni dizisi "Vefa Sultan"ın çekimleri sona erdi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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