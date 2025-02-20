Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahları Doldurdu

Ramazan ayının gelmesiyle hurma tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar 100 TL ile 800 TL arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:04
Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahları Doldurdu

Ramazan Ayının Gözdesi Hurma Tezgahlardaki Yerini Aldı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olan hurma, yılın tamamında bulunabilse de özellikle ramazan ayında tercih ediliyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı. Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, ramazan ayına yaklaşık 10 gün kaldığını belirterek, "Bu dönemde ilk akla gelen gıdalardan birinin hurma olduğunu" ifade etti.

Hurma Fiyatları ve Çeşitleri

Özkan, özellikle ramazana bir iki gün kala hurma talebinin artacağını vurguladı. Mağazalarında 28 çeşit hurmanın bulunduğunu belirten Özkan, "Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'dan geliyor. Medine hurması satıyoruz. Irak, Cezayir, Tunus, Ürdün ve Mısır'dan da hurmalar mevcut," dedi.

Hurma fiyatlarının, çeşidine göre 100 lira ile 800 lira arasında değiştiğini belirten Özkan, şu bilgileri paylaştı: "Eski veya yeni mahsul olarak fiyatlar değişebiliyor. Kalitesi ve işlenmiş ürün olup olmamasına göre fiyatlar farklılaşıyor. Irak ve İran hurması daha uygun fiyatlı; kilogram fiyatları ortalama 110 ile 200 lira arasında. Medine ve Suudi Arabistan'dan gelen hurmalar ise 230 liradan başlayıp 780 liraya kadar çıkabiliyor."

Hurma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüketicilere hurma alırken dikkat etmeleri gereken hususları aktaran Özkan, hurma tüketiminin sahur ve iftar olmak üzere ikiye ayrılabileceğini söyledi. Sahurda, besin değeri ve lif oranı daha yüksek türlerin tercih edildiğini belirten Özkan, iftarda ise tatlı hurmaların tercih edildiğini ifade etti.

"Vatandaşlar herhangi bir yerden hurma alırken özellikle işlenmemiş olmasına dikkat etmelidir. Yıkanmamış, parlatılmamış veya glikozlu suya batırılmamış olmasına önem vermek gerekir," diyen Özkan, hurmanın suyu sevmeyen bir meyve olduğunu kaydetti. Hurmanın, yıkanmadan saklanması gerektiğini aktaran Özkan, "Doğal zırh görevi gören toz, gittiğinde hurma zararlı bir gıda haline gelebilir," şeklinde uyardı.

"Hurma saklanırken kesinlikle sıcağı sevmez. Dolabın sebzelik bölümü veya nemli, rutubetli olmayan serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Hurmanın birçok faydası var; özellikle spor ve sağlıklı yaşamda vazgeçilmez bir meyvedir," dedi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma...

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma...

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

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