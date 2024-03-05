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Ramazan öncesi gıda kolileri denetlenecek! Bakan Yumaklı: Halkımız en büyük gıda denetçisidir!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ramazan paketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerimiz gerçekleştirilecek. En etkili gıda denetçisi halkımızdır. Vatandaşlarımızla karşılaştıkları her türlü sorunu bakanlığımızla paylaşabilirler.” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:16
Ramazan öncesi gıda kolileri denetlenecek! Bakan Yumaklı: Halkımız en büyük gıda denetçisidir!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan gıda kolileri denetimlerimiz devam edecek. Toplum, en etkili denetim mekanizmasıdır. Vatandaşlarımızın karşılaştığı her sorunu bakanlığımıza iletebilirler." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamalarda "Ramazan paketlerinin denetimlerini gerçekleştireceğiz. En etkili gıda denetçisi halkımızdır. Vatandaşlarımızla karşılaştıkları her türlü sorunu bakanlığımızla paylaşabilirler. Toplu tüketim alanlarında denetimlerimizi artıracağız." şeklinde ifadelerde bulundu.

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