Ramazan Öncesi Stokçuluk ve Fahiş Fiyatlara Sıkı Denetim

Ramazan Öncesi Denetimlerde Sıkı Önlemler

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ticaret Bakanı Ömer Bolat liderliğinde stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimler hız kazanıyor. Amacın, bu mübarek ayda vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve adil rekabet ortamının korunması olduğu belirtildi.

Yoğun Denetim Süreci Devam Ediyor

Ocak ayından bu yana, yurt genelinde yaklaşık 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün denetimden geçirildi. Bu denetimlerin temel gıda ürünleri olan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri gibi ramazan sofralarının vazgeçilmezlerine yönelik yoğunlaştığı bildirildi.

İdari Yaptırımlar Uygulanacak

Ramazan öncesindeki denetimlerin artırılarak devam edeceği ve piyasa düzenini manipüle eden tüm girişimlere karşı idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tespit edilen aykırılıklara karşı gerekli yaptırımları uygularken, fahiş fiyatlar için 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira arasında, stokçuluk için ise 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar öngörülüyor.

Şikayet Yöntemleri

Bakan Ömer Bolat, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat veya stokçuluk girişimlerini CİMER, e-Devlet ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden, ticaret il müdürlüklerine veya doğrudan Bakanlığa bildirebileceklerini açıkladı. Bu sayede piyasa denetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.

Bakan, Ramazan ayında yapılacak denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı ve vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. "Bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz," ifadelerini kullandı.