Ramazanın İlk Cumasında Mescid-i Aksa'da 90 Bin Müslüman Bir Araya Geldi

Mescid-i Aksa'da 90 Bin Müslüman Camiye Akın Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk cuma namazında 90 bin Müslüman bir araya geldi. Bu rakam, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib tarafından "çok düşük" olarak tanımlandı. Hatib, normalde bu sayıdan çok daha fazlasının camiyi ziyaret ettiğini ifade etti.

İsrail'in Kısıtlamaları

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Müslümanların sayısını sıkı bir şekilde kısıtladı. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli kontrol noktalarından geçerek camiye erişim sağladı. Özellikle Kalendiya'daki kontrol noktasında uzun kuyruklar dikkat çekti.

Hutbede Dua ve Umutlar

Cuma hutbesinde, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ile Gazze'deki acıların sona ermesi için dualar edildi. Hatib, "Namaz huzur içinde geçti, insanların Aksa'yı özlediği aşikar" dedi.

Filistinli Kadınların Duyguları

Filistinli kadın Rima Hassuna (55), Aksa'ya gelenlerin sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Gazze'de yaşanan zorluklar sebebiyle insanların buruk bir ruh hali taşıdığını belirtti. Hassuna, "Bu yıl diğer yıllar gibi değil. Hiçbir süsleme yapılmadı, bizler bile evlerimizi süslemedik" şeklinde konuştu.

Endişeler ve Korkular

Filistinli Semir Necdi, yılın bu döneminde savaşın yeniden başlaması korkusunu ve endişesini taşıdıklarını ifade etti. Gazze'ye yönelik olası yeni saldırılar, yardımların kesilmesi anlamına gelse de, "İnsanların bu sıkıntıdan kurtulmasını umuyoruz" dedi.

İsrail’in Kısıtlamaları Devam Ediyor

İsrail, geçtiğimiz günlerde ramazan boyunca, Mescid-i Aksa'ya kısıtlamalar uygulayacağını açıklamış ve cuma namazı için sadece belirli yaş gruplarındaki kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.