Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalisti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer almayı başardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan Rami Kütüphanesi, İstanbul'un en büyük kütüphanesi olma unvanını taşımaktadır.

Tarihi Doku ve Modernizmin Buluşması

18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla açılan kütüphane, mimar Han Tümertekin’in danışmanlığında minimal bir müdahale yaklaşımıyla bilgi ve kültür merkezine dönüştürülmüştür. Proje, tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma amacı güdülecek şekilde yürütülmüştür. Bu özellikleriyle proje, kültürel sürdürülebilirlik açısından da dikkat çekmektedir.

Bakan Ersoy'dan Teşekkür Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul'a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Dönem finalistleri arasında yer aldı" ifadelerini kullandı. Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin uluslararası alanda takdir gördüğünü vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen tüm ekibine teşekkür etti.

Ağa Han Mimarlık Ödülü Nedir?

Ağa Han Mimarlık Ödülü, mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ödül, her üç yılda bir verilmektedir. Şimdiye dek yaklaşık 10 bin proje belgelenmiş olup, 128 proje ödül almıştır. Bu yılki finalistler, bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından belirlenmiştir.

Nihai ödül sahiplerinin yaz aylarında yapılacak son değerlendirme toplantısıyla açıklanması beklenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer aldı.