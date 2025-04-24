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Rami Kütüphanesi 23 Nisan'da Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan etkinlikleriyle 87 bin ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:55
Rami Kütüphanesi 23 Nisan'da Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Rami Kütüphanesi 23 Nisan'da Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile dikkatleri üzerine çekti. Kütüphane, etkinlikte 87 bin ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir ziyaretçi rekoruna imza attı.

Geçtiğimiz Yılın Rekorunu İkiye Katladı

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 45 bin ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekorunu kıran Rami Kütüphanesi, bu yıl etkinliklerdeki katılımcı sayısını neredeyse iki katına çıkardı.

Fiziksel Etkinlikler ve Geleneksel Gösterimler

Kütüphanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikler, çocukların enerjilerini atmalarına olanak tanıdı. Ayak tenisi, badminton, basketbol, ok atışı, tırmanma duvarı ve survivor parkuru gibi fiziksel etkinlikler büyük ilgi gördü. Ayrıca, Hacivat-Karagöz, meddah, masalcı abla ve İbiş gösterileri ile geleneksel Türk kültürü tanıtıldı.

Minikler İçin Eğlenceli Aktiviteler

Çocukların eğlencesi için düzenlenen geleneksel oyunlar arasında halat çekme, ip atlama, uçan bayrak yarışı ve yumurta taşıma gibi aktiviteler yer aldı. Yüz boyama stantları, pamuk şeker ve Osmanlı macunu gibi lezzetlerle çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Deprem Sonrası Güvenli Bir Liman

Etkinlik günü İstanbul'da yaşanan deprem, Rami Kütüphanesi'nin önemini artırdı. Kütüphane, sadece bir şenlik alanı değil, aynı zamanda Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'nın en büyük deprem toplanma alanı olarak da öne çıktı. Vatandaşlar, kütüphane bahçesini güvenli bir sığınak olarak tercih ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü de alanda çorba ikramında bulundu.

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü...

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile 87 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü...

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile 87 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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