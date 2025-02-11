DOLAR
36,04 -0,08%
EURO
37,3 -0,51%
ALTIN
3.361,76 -0,06%
BITCOIN
3.471.536,54 1,09%

Rami Kütüphanesi'nde Şubat Ayı Kitap Kulübü Buluşmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi, Şubat ayında çeşitli temalarda kitap okuma etkinlikleri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:14
Rami Kütüphanesi'nde Şubat Ayı Kitap Kulübü Buluşmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Kitapseverlere Özel Etkinlikler

İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden Rami Kütüphanesi, şubat ayında kitapseverleri bir araya getirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Rami Kitap Kulübü" kapsamında farklı temalarda düzenlenecek kitap okuma etkinlikleri, edebiyattan teknolojiye, kültürel okumadan aile konularına kadar geniş bir yelpazede katılımcılarla buluşacak.

Etkinlik Programı

Emre Arcan moderatörlüğünde 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek Teknoloji ve Kültür Okumaları'nda Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin "Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rü'yet" eseri ele alınacak. 22 Şubat'ta Reyyan Sevim Ağırtmış moderatörlüğünde düzenlenecek Aile Okumaları'nda ise Doğan Cüceloğlu'nun "Evlenmeden Önce" kitabı okunacak.

Edebiyat Okumalarında ise Tarık Tufan'ın "Gece Açan Çiçekler" kitabı 22 Şubat'ta Betül Ocaklı moderatörlüğünde, Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası" kitabı da 23 Şubat'ta Pınar Solhan moderatörlüğünde okurlarla buluşacak.

Etkinliklere katılmak için başvurular, www.ramikutuphanesi.gov.tr internet adresinden yapılabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar
2
İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı
3
Mısır, Süveyş Kanalı Genişletme Projesini Tamamladı
4
Erzincan'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Asayiş Olaylarında %17 Düşüş
5
Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı
6
Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenine Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!