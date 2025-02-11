Rami Kütüphanesi'nde Şubat Ayı Kitap Kulübü Buluşmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Kitapseverlere Özel Etkinlikler

İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden Rami Kütüphanesi, şubat ayında kitapseverleri bir araya getirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Rami Kitap Kulübü" kapsamında farklı temalarda düzenlenecek kitap okuma etkinlikleri, edebiyattan teknolojiye, kültürel okumadan aile konularına kadar geniş bir yelpazede katılımcılarla buluşacak.

Etkinlik Programı

Emre Arcan moderatörlüğünde 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek Teknoloji ve Kültür Okumaları'nda Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin "Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rü'yet" eseri ele alınacak. 22 Şubat'ta Reyyan Sevim Ağırtmış moderatörlüğünde düzenlenecek Aile Okumaları'nda ise Doğan Cüceloğlu'nun "Evlenmeden Önce" kitabı okunacak.

Edebiyat Okumalarında ise Tarık Tufan'ın "Gece Açan Çiçekler" kitabı 22 Şubat'ta Betül Ocaklı moderatörlüğünde, Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası" kitabı da 23 Şubat'ta Pınar Solhan moderatörlüğünde okurlarla buluşacak.

Etkinliklere katılmak için başvurular, www.ramikutuphanesi.gov.tr internet adresinden yapılabilecek.