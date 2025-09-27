Ranavaya: Sağlık Sigortası Dolandırıcılığı Yılda 850 Milyar Dolar

ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Mohammed Ranavaya, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kapsamında yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinde ve sigorta alanında yaygınlaşan dolandırıcılık sorununa dikkat çekti.

"Sahte belirtiler üretme" ve abartılı talepler

Ranavaya, panelde "ABD'de Yaralanma ve Maluliyet Taleplerinde Sahtekarlık, Simülasyon ve Abartılı Talepler" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında, dolandırıcılığın ceza gerektiren bir suç olduğunu ve hukuki sorumluluklar doğurduğunu belirterek, kişilerin maddi kazanç elde etmek, işten veya hukuki sorumluluktan kaçmak ya da ilaç temin etmek amacıyla fiziksel ya da psikolojik semptomlar uydurabildiğini aktardı.

Ranavaya, "Sahte belirtiler üretme dolandırıcılığın bir türüdür. Burada çoğu zaman abartma da görülür. Kişiler iddialarını olduğundan büyük gösterir. Hakimler, bu tür abartılı beyanlara oldukça aşinadır. Tamamen uydurma ya da büyütülmüş iddialar vardır." ifadelerini kullandı ve bunun dünya genelinde önemli bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

Küresel boyutta ekonomik zarar

Ranavaya, 47 yıldır hekimlik yaptığını ve son 5-10 yılda dolandırıcılıktaki artışı bizzat gözlemlediğini söyledi. Sağlık dolandırıcılığının yalnızca ABD'ye özgü olmadığını belirterek şu verileri paylaştı: Her yıl küresel ölçekte 850 milyar dolar sağlık dolandırıcılığı ve suistimal nedeniyle kaybediliyor. ABD'de özel sağlık sigortalarında kayıp 230 milyar dolar civarında. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının yaklaşık %8'i dolandırıcılık ve suistimal nedeniyle yok oluyor. Birleşik Krallık'ta ise bunun yıllık 1 milyar sterlin düzeyinde olduğu ifade edildi.

Ranavaya ayrıca, sağlık sigortası dolandırıcılığının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu, sağlık sisteminin birçok noktasına sirayet ettiğini ve bazen sahte kazalar düzenlenerek aynı olaydan birden fazla tazminat talep edildiğini aktardı.

Program kapsamında, oturum başkanlıklarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Okudan yaptı. Oturumun sonunda Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti.

Kongre, 26 ülkeden adli tıp kurumu başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi ve yarın sona erecek.

