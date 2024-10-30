DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,19 -0,24%
ALTIN
3.068,21 -0,37%
BITCOIN
2.485.350,12 -0,24%

Raylı Sistemler Sektöründe Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, raylı sistemlerin yerli üretimle uluslararası alanda öne çıkacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:19
Raylı Sistemler Sektöründe Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi

Raylı Sistemler Sektöründe Sağlanan Destekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistemler ile ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sunacaklarını belirtti. Uraloğlu, "Bakanlığımızın sağladığı AR-GE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımız, uluslararası arenada daha üst sıralarda yer alacaktır" dedi.

Son 22 Yılda Yerli Sanayinin Gelişimi

Bakan Uraloğlu, 22 yıl içinde Türkiye’nin savunma, makine, medikal gibi alanlarda yüksek teknolojiye sahip milli ürünler üreterek önemli bir üretici ve ihracatçı konumuna geldiğini vurguladı. "Bu süreç, milletimizin gücünün ve öz güveninin simgesi oldu" ifadesini kullandı.

Demir Yolu Projeleri ve Yerli Üretim Hedefleri

Demir yollarının 2002'den beri öncelikli sektör olarak belirlendiğini hatırlatan Uraloğlu, 2003 yılında demir yolu uzunluğunun 11 bin kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini açıkladı. Uraloğlu, raylı sistemler sanayisini geliştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını dile getirdi.

Yerli ve Milli Teknoloji İçin Yeni Destek Modelleri

UDHAM’ın raylı sistem ve denizcilik teknolojilerine destek verecek şekilde genişletildiğini belirten Uraloğlu, bugüne kadar 5 projeye 34 milyon lira AR-GE desteği sağlandığını açıkladı. Ayrıca, demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığına dikkat çekti.

Kalkınma Yolu Projesi ve Yerli Üretim Hedefleri

Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki demir yolu altyapısının geliştirilmesiyle yerli tren setlerinin üretilmesinin önemli bir hedef olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu konudaki gelişmelerin ülke sanayisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

OSTİM Yönetiminden Yeni Vurgular

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da yapılan terör saldırısını kınayarak, yerli üretim ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. "Raylı sistemler konusunda ülkemiz çok ileri bir noktaya geldi" dedi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması"na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı
2
Grand İsias Hotel Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Deprem Yönetmeliğine Uymadığı Vurgulandı
3
Ankara'da Kızılay Haftası Sokağı Açıldı
4
Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı
5
İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor
6
Bakan Göktaş'ın Katar'daki İkili Görüşmeleri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Destek Vurgusu

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek