Raylı Sistemler Sektöründe Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi

Raylı Sistemler Sektöründe Sağlanan Destekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistemler ile ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sunacaklarını belirtti. Uraloğlu, "Bakanlığımızın sağladığı AR-GE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımız, uluslararası arenada daha üst sıralarda yer alacaktır" dedi.

Son 22 Yılda Yerli Sanayinin Gelişimi

Bakan Uraloğlu, 22 yıl içinde Türkiye’nin savunma, makine, medikal gibi alanlarda yüksek teknolojiye sahip milli ürünler üreterek önemli bir üretici ve ihracatçı konumuna geldiğini vurguladı. "Bu süreç, milletimizin gücünün ve öz güveninin simgesi oldu" ifadesini kullandı.

Demir Yolu Projeleri ve Yerli Üretim Hedefleri

Demir yollarının 2002'den beri öncelikli sektör olarak belirlendiğini hatırlatan Uraloğlu, 2003 yılında demir yolu uzunluğunun 11 bin kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini açıkladı. Uraloğlu, raylı sistemler sanayisini geliştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını dile getirdi.

Yerli ve Milli Teknoloji İçin Yeni Destek Modelleri

UDHAM’ın raylı sistem ve denizcilik teknolojilerine destek verecek şekilde genişletildiğini belirten Uraloğlu, bugüne kadar 5 projeye 34 milyon lira AR-GE desteği sağlandığını açıkladı. Ayrıca, demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığına dikkat çekti.

Kalkınma Yolu Projesi ve Yerli Üretim Hedefleri

Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki demir yolu altyapısının geliştirilmesiyle yerli tren setlerinin üretilmesinin önemli bir hedef olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu konudaki gelişmelerin ülke sanayisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

OSTİM Yönetiminden Yeni Vurgular

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da yapılan terör saldırısını kınayarak, yerli üretim ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. "Raylı sistemler konusunda ülkemiz çok ileri bir noktaya geldi" dedi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması"na katıldı.