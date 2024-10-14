Recai Kutan İçin Malatya'da Taziye Töreni Düzenlendi

Recai Kutan İçin Taziye Programı

Saadet Partisi'nin kurucu liderlerinden Recai Kutan için memleketi Malatya'da bir taziye programı düzenlendi. 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan'ın anısına yapılan bu programda, katılımcılar dua etti.

Taziye Programının Detayları

Ankara'da vefat eden Recai Kutan için Malatya Anadolu Gençlik Derneği şubesinde etkinlik gerçekleştirildi. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, katılımcılar araya el açtı ve dualar edildi.

Aile Üyeleri Taziyeleri Kabul Etti

Kutan'ın çocukları olan İsmail, Murat ve Ahmet Kutan, gelen taziyeleri kabul etti. Taziye programına, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, çok sayıda vatandaş ve partili katıldı.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.