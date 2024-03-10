Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Halka Seslendi: "İzmir Bir Başka Güzel Olacak"

İzmir Mitinginde Cumhurbaşkanı'ndan Çağrı: "31 Mart İzmir'e Güzel Olacak!"

Anadolu'nun incisi İzmir'de gerçekleşen AK Parti mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığa hitap etti. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kentteki eser ve hizmet eksikliğine vurgu yaparak, "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak." dedi.





Muhalefet Eleştirisi ve Öne Çıkan İfadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirirken, Ana muhalefetin çıkar kavgasına tutuştuğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Rakamlarla Yapılan Hizmetler ve Projeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirtti. Belediyecilik konusunda kendisine güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız, gerekenleri biz yapacağız." sözleriyle seçmenlere seslendi.





İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamı İzmir Bir Başka Güzel Olacak!"



Anadolu'nun İncisi İzmir'de AK Parti mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki eksik hizmetlere dikkat çekerek, "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak." dedi. Erdoğan, muhalefeti eleştirirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi ve İzmir'deki hizmetleri rakamlarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'e 21 Yılda 449 Milyar Lira Kamu Yatırımı Yaptık!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e yapılan kamu yatırımlarını açıklarken, "21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Belediyecilik zaten bizim işimiz. Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız, gerekenleri biz yapacağız." dedi. Erdoğan, halka seslenirken "İzmir bir başka güzel olacak." sözleriyle seçmenlere umut verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür Efendi Türk Filmi Karakterine Döndü!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. "CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in Türk filmlerindeki karakterlere benzetilmesi dikkat çekti.